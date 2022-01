Pogovori z ZDA po oceni Kremlja pozitivni

Moskva, 11. januarja - Ponedeljkovi pogovori med ZDA in Rusijo so bili pozitivni, so danes sporočili v Kremlju. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov je dejal, da so bili pogovori pozitiven začetek nadaljevanja dialoga v času napetosti okoli Ukrajine, o rezultatih pa zaenkrat ni mogoče govoriti.