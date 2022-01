Nokia letos pričakuje popuščanje krize v dobavni verigi

Helsinki, 11. januarja - Finski proizvajalec telekomunikacijske opreme Nokia je lani posloval bolje od pričakovanj, za letos pa napoveduje nadaljnjo rast, saj naj bi kriza v dobavni verigi in inflacija popustili, so sporočili iz družbe. Lanski prihodki od prodaje so po prvi oceni znašali 22,2 milijarde evrov.