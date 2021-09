A1 Slovenija omogoča uporabo omrežja 5G v treh mestih

Ljubljana, 9. septembra - A1 Slovenija od danes na območju Ljubljane, Maribora in Celja omogoča uporabo omrežja 5G. Uporabnikom z ustreznimi telefoni bo ta na voljo brez dodatne aktivacije in brezplačno. Pokritje prvih treh mest je začetek razvoja omrežja 5G, s katerim bo A1 do konca naslednjega leta pokril vsaj 60 odstotkov prebivalstva, so sporočili.