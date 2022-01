EU in ZDA razširili sankcije proti Nikaragvi

Bruselj/Washington, 10. januarja - EU in ZDA sta danes znova razširili sankcije proti podpornikom predsednika Nikaragve Daniela Ortega. Ukrepi Bruslja zadevajo sedem oseb, med katerimi so tudi Ortegovi družinski člani, in še tri organizacije, med drugim odgovorne za kršitve človekovih pravic. Tudi ameriške sankcije so prizadele sedem posameznikov.