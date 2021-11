ZDA prepovedale vstop predsedniku Nikaragve, njegovi soprogi in celotni vladi

Washington, 17. novembra - ZDA so v torek prepovedale vstop predsedniku Nikaragve Danielu Ortegi, podpredsedniku države, celotni vladi in prvi dami Rosario Murillo. Sankcije so uvedli zaradi zatiranja opozicije pred volitvami 7. novembra, ko je Ortegov režim aretiral skoraj 40 vodilnih predstavnikov opozicije.