V Kazahstanu aretirali nekdanjega šefa obveščevalne službe

Nursultan, 8. januarja - V Kazahstanu so aretirali nekdanjega šefa obveščevalne službe Karima Masimova, ki ga sumijo veleizdaje. Masimova so ta teden odstavili s položaja, potem ko so v državi izbruhnili množični protesti. Nekdanji voditelj države Nursultan Nazarbajev je medtem zanikal, da bi nameraval zapustiti državo.