Pahor v posvetovanja o možnem kandidatu za viceguvernerja

Ljubljana, 11. januarja - Predsednik države Borut Pahor bo danes in v sredo vodil posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti državnega zbora o možnih kandidatih za mesto viceguvernerja Banke Slovenije. Kandidature so oddali Branko Babič, Marjan Divjak, Primož Dolenc, Miha Mihič in Sibil Svilan.