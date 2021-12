Za viceguvernerja Banke Slovenije pet predlogov kandidatur

Ljubljana, 17. decembra - Na javni poziv predsednika republike Boruta Pahorja za mesto viceguvernerja Banke Slovenije, ki se je iztekel v sredo, je prispelo je prispelo pet predlogov kandidatur. Prijavili so se Branko Babič, Marjan Divjak, Primož Dolenc, Miha Mihič in Sibil Svilan, so danes sporočili iz urada predsednika.