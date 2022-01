Policija pridržala osumljenega poskusa umora v Celju

Celje, 7. januarja - V Celju so izsledili in odvzeli prostost 37-letnemu moškemu, osumljenemu poskusa umora, ki so ga danes ponoči obravnavali v Celju, so pravkar sporočili s Policijske uprave Celje. Policisti so bili o nasilnem dogodku, ki so ga sprva obravnavali kot poskus uboja, obveščeni okoli 3. ure. Moški je zabodel 45-letno žensko in jo hudo poškodoval.