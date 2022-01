Dva poskusa uboja na območju Celja in Prebolda, enega osumljenca policija še išče

Celje, 7. januarja - Celjski policisti obravnavajo dva poskusa uboja. V Preboldu je v četrtek 45-letni moški zabodel 44-letnega moškega in ga hudo poškodoval. Policija je osumljenega in še tri osebe že pridržala. Moškega, ki naj bi ponoči v Celju z nožem zabodel 45-letno žensko in jo hudo poškodoval, pa policija še išče. Več bodo pojasnili v izjavi za javnost.