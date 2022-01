Areh za daljše komentarje v Studiu City

Ljubljana, 7. januarja - V. d. direktorja Televizije Slovenija (TVS) Valentin Areh je zaposlenim v informativnem programu TVS in urednikom danes predstavil predlog, po katerem bi komentatorji, kot so denimo Igor Vidmar, Matija Stepišnik in Antiša Korljan, še vedno ostali del oddaje Studio City. Njihov komentar bi bil po predlogu celo tri minute daljši kot zdaj.