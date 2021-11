Kolektiv informativnega programa TVS poziva k dialogu o programsko-produkcijskem načrtu za leto 2022

Ljubljana, 17. novembra - V kolektivu informativnega programa TVS ob predlogu programsko-produkcijskega načrta za leto 2022 opozarjajo, da ta prinaša številne novosti pri njihovem delu, predvsem pa ni jasna njegova izvedba - kadrovsko, organizacijsko, niti produkcijsko. Kot so sporočili, so pripravili argumentiran odziv na predlog in vodstvo RTVS pozvali k dialogu.