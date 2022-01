Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice v Krškem gre h koncu

Krško, 9. januarja - Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice v Krškem se bliža koncu. Do srede leta načrtujejo končanje novogradnje in selitev knjižnice v nove prostore, prihodnje leto pa prenovo starega samostanskega dela stavbe. Gradnja prizidka bo stala 4,4 milijona evrov, celotno naložbo dograditve in prenove knjižnice so ocenili na približno 8,16 milijona evrov.