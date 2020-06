Občina Krško letos v znamenju gradnje knjižnice, vrtca Senovo in gasilskega doma

Krško, 7. junija - Občina Krško bo za naložbe v različno infrastrukturo v tekočem letu skupaj namenila približno 20 milijonov evrov. Leto tako poteka v znamenju dokončanja gradnje in prenove šolskih stavb ter vrtcev in začetka širitve ter prenove občinske osrednje knjižnice. Med večjimi občinskimi naložbami sta še gradnja vrtca Senovo in gasilskega doma.