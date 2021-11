Slovenija na lestvici indeksa digitalnega gospodarstva in družbe napredovala na 13. mesto

Ljubljana, 12. novembra - Slovenija se je v zadnjem letu na lestvici indeksa digitalnega gospodarstva in družbe - Desi s 16. povzpela na 13. mesto. Slovenija se po indeksu Desi nad evropsko povprečje uvršča na področju človeškega kapitala, povezljivosti in integracije digitalne tehnologije, so danes sporočili iz vladne službe za digitalno preobrazbo.