Na višjem sodišču predstavitev pritožb na sodbo prvi skupini obsojenih korupcije v zdravstvu

Ljubljana, 6. januarja - Slabo leto po razglasitvi sodbe zdravnikom in komercialistu zaradi korupcije je danes na Višjem sodišču v Ljubljani potekala pritožbena seja. Zagovorniki vseh za zdaj še nepravnomočno obsojenih kot tožilstvo so se na sodbo namreč pritožili. Obramba sodišču med drugim očita nepristranskost in procesne napake, tožilstvo pa se ne strinja s kaznijo.