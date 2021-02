Zdravniška zbornica za ničelno toleranco do korupcije v zdravstvu, a tudi za spoštovanje pravila nedolžnosti

Ljubljana, 17. februarja - Če bo današnja obsodilna sodba zoper štiri zdravnike zaradi očitkov o prejemanju podkupnin postala pravnomočna, bo njihovo ravnanje presojal tudi etični odbor Zdravniške zbornice Slovenije. A ob tem so v zbornici spomnili, da je vsakdo nedolžen, dokler mu krivda ni dokazana, in poudarili, da zagovarjajo ničelno toleranco do korupcije v zdravstvu.