Kočevski Intersocks lani kljub epidemiji posloval rekordno

Kočevje, 9. januarja - V kočevski družbi Intersocks, ki se ukvarja s proizvodnjo funkcionalnih športnih nogavic in distribucijo obutve, so lani kljub epidemiji poslovali rekordno in presegli zgodovinsko najboljše rezultate družbe iz leta 2019. Direktor Marjan Kočila je tudi glede prihodnjega poslovanja optimističen, čeprav je poslovno okolje nestanovitno.