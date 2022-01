V ZDA zvezni sodnik ni naklonjen razveljavitvi tožbe proti britanskemu princu Andrewu

New York, 5. januarja - Ameriški zvezni sodnik Lewis Kaplan med zaslišanjem v tožbi Virginie Giuffre proti britanskemu princu Andrewu v torek ni pokazal naklonjenosti do zahteve prinčevih odvetnikov, da bi tožbo proti princu zavrgli zaradi sporazuma o odstopu od tožbe zaradi spolnega izkoriščanja iz leta 2009 med Giuffrejevo in Jeffreyjem Epsteinom.