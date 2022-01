Hongkonška aktivistka znova obsojena zaradi obeleževanja pokola na Trgu nebeškega miru

Hongkong, 4. januarja - Zaprta demokratična aktivistka in odvetnica Chow Hang-Tung je bila danes znova obsojena zaradi spodbujanja ljudi k obeleževanju pokola na pekinškem Trgu nebeškega miru. Dosodili so ji 15 mesecev zapora. Aktivistka je hongkonška sodišča obtožila, da kriminalizirajo govor in kitajskim oblastem pomagajo pri izbrisu pokola.