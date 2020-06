V Hongkongu ob obletnici pokola na Trgu nebeškega miru prepovedali bedenje

Hongkong, 4. junija - V središču Hongkonga ob današnji 31. obletnici nasilnega zatrtja prodemokratičnih protestov na Trgu nebeškega miru v Pekingu danes ne bo tradicionalnega bedenja ob svečah v spomin na žrtve pokola, saj so ga oblasti zaradi pandemije covida-19 prepovedale. A številni so prepoved kršili in prižgali sveče v parku v središču Hongkonga.