ZDA izključile Etiopijo, Mali in Gvinejo iz trgovinskega sporazuma

Washington, 2. januarja - Ameriška vlada je Etiopijo, Mali in Gvinejo izključila iz trgovinskega sporazuma med ZDA in Afriko, češ da so države s svojimi dejanji kršile njegova načela. Izrazila je zaskrbljenost zaradi vojaških udarov v Maliju in Gvineji ter kršenja človekovih pravic v Etiopiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.