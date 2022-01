Macron na silvestrovo s hvalo in obeti za EU, Johnson izpostavil koristi brexita

Pariz/London/Rim, 1. januarja - Sodržavljane so z novoletnimi poslanicami na predvečer novega leta med drugim nagovorili francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Boris Johnson in italijanski predsednik Sergio Mattarella. Za slednjega je bila to zadnja tovrstna poslanica, saj bo Italija letos dobila novega predsednika. Macrona medtem čez štiri mesece čakajo volitve.