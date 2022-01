V stampedu v indijskem svetišču več mrtvih

Šrinagar, 1. januarja - V verskem svetišču Mata Vaishno Devi v indijski zvezni državi Džamu in Kašmir je danes prišlo do stampeda, v katerem je umrlo najmanj 12 ljudi, več kot deset pa je bilo poškodovanih. Stampedo je sprožil ogromen naval ljudi, ki so se želeli eni od hindujskih boginj pokloniti na prvi dan novega leta.