Več mrtvih v množični paniki na vzhodu Afganistana

Kabul, 21. oktobra - V Džalalabadu na vzhodu Afganistana je prišlo do množične panike in stampeda, pri čemer je bilo do smrti poteptanih najmanj 11 ljudi, še vsaj 13 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Večina žrtev je starejših žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.