Ob prelomu leta: Za investicije v Slovensko vojsko letos predvidenih 100 milijonov

Ljubljana, 2. januarja - V letošnjem letu bo Slovenija za investicije v vojsko predvidoma namenila 100 milijonov evrov. Tudi letos bo ključni projekt v skladu z zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski (SV) v letih 2021 do 2026 modernizacija SV ter kadrovska konsolidacija. Predvidena pa so tudi nadaljnja vlaganja v obnovo in posodobitev vojašnic.