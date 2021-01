Ustavni sodniki zadržali izvajanje zakonske podlage za dolgoročnejše vojaške investicije

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 11. januarja - Ustavno sodišče je do dokončne odločitve o ustavni skladnosti zadržalo izvrševanje zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski od letos do leta 2026. Koordinator Levice Luka Mesec je odločitev pozdravil, na obrambnem ministrstvu pa so jo označili za nesorazmerno. Zadevo bo ustavno sodišče obravnavalo absolutno prednostno.