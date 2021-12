Objavljeni razpisi za štipendije Ad futura

Ljubljana, 31. decembra - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je v tem mesecu objavil razpise štipendijskih programov Ad futura, z izjemo enega, ki je bil objavljen novembra. Programi so namenjeni spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev v tujino in iz tujine v Slovenijo, so sporočili iz sklada.