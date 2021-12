Italija z novim letom uvaja nova varnostna pravila na smučiščih

Rim, 31. decembra - Z novim letom bodo v Italiji začela veljati nova pravila za večjo varnost obiskovalcev tamkajšnjih smučišč, kot so obvezne čelade za mladoletne osebe in omejitev 0,5 promila alkohola pri smučanju. Prav tako bo od 10. januarja dalje potrebno izpolnjevanje pogoja PC (prebolel, cepljen) v nastanitvenih obratih in na žičnicah.