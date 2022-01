Študentom Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije v Celju na voljo virtualne izmenjave

Celje, 2. januarja - Na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju so oblikovali program virtualnih mobilnosti, ki študentom omogoča pridobivanje mednarodnih izkušenj v virtualni obliki. Prvo tovrstno medkulturno sodelovanje so izvedli decembra s študenti treh univerz iz Španije, Tunizije in Emuni Univerze iz Pirana.