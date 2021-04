Na študentski konferenci v Celju o socialnem podjetništvu

Celje, 15. aprila - Udeleženci študentske konference, ki jo je danes pripravila Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije v Celju, so spregovorili o socialnem podjetništvu, medgeneracijskem sodelovanju in prostovoljstvu. Glavna ideja konference je bila predstaviti študentom možnosti, tudi zaposlitvene, ki jih lahko čakajo v okviru nevladnih organizacij.