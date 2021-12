Fides za reformo zdravstva in izboljšanje plač v zdravstvu

Ljubljana, 29. decembra - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so danes izrazili željo po celoviti reformi zdravstva, med drugim tudi reformo plač zaposlenih, s čimer bi preprečili nadaljnje odhode zdravnikov v tujino. Po njihovem mnenju primerjanje zdravniškega poklica z ostalimi v javnem sektorju preusmerja fokus razprave, so zapisali v sporočilu.