Sindikati javnega sektorja kritični do predloga zvišanja najvišjega plačnega razreda zdravnikov

Ljubljana, 23. decembra - V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in KSJS so kritični do predloga koalicije o zvišanju najvišjega plačnega razreda zdravnikov. Kot so sporočili, ne vidijo razloga, za odpravo omejitev najvišjih plač le v omenjeni skupini. V Fidesu predloga za zdaj ne komentirajo, saj zakon s predlaganim dopolnilom še ni bil sprejet.