Krškemu Vipapu znova grozi ustavitev proizvodnje

Ljubljana, 29. decembra - Papirnici Vipap Videm Krško, ki je v prisilni poravnavi in je po nekajmesečnem zastoju proizvodnje to z decembrom znova zagnala, zdaj vnovič grozi, da bo morala ustaviti stroje. Tokrat bi bilo lahko v to prisiljeno zaradi visokih cen električne energije in posledično težav s pridobitvijo njenega ponudnika, poudarjajo v hišnem sindikatu in Pergamu.