V krškem Vipapu le zagnali proizvodnjo

Krško, 1. decembra - V papirnici Vipap Videm Krško, ki je v postopku prisilne poravnave, so v torek zvečer vnovič zagnali proizvodnjo, potem ko je ta julija zastala. V sistem so vzpostavili energetiko, pripravo vlaknin in papirni stroj 3, ki že proizvaja časopisni papir, je predsednica uprave Vipapa Milena Resnik danes povedala medijem.