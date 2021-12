Čas za prenos s pozabljenih računov le še do petka

Ljubljana, 28. decembra - Na namenskem računu za prenos na Kad, kjer so zbrani vrednostni papirji iz lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, na katere so imetniki pozabili, je še za dobrih 13,6 milijona evrov premoženja. Zanimanje za prevzem je ta teden nekoliko upadlo, prenos pa je možen le še do petka.