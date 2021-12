Na pozabljenih računih še vedno precej premoženja, čas za prenos se izteka

Ljubljana, 16. decembra - Na namenskem računu za prenos na Kad, kjer so zbrani vrednostni papirji iz lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, na katere so imetniki pozabili, je še vedno za slabih 18,5 milijona evrov premoženja. Zanimanje za prevzem se povečuje, a časa za to je le še do tega konca leta.