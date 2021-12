Pogovori ZDA in Rusije o Ukrajini predvidoma 10. januarja

Washington/Moskva, 28. decembra - Težko pričakovani pogovori ZDA in Rusije o zaostrovanju napetosti zaradi Ukrajine in o nadzoru nad jedrskim orožjem bodo potekali 10. januarja, je v ponedeljek za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil predstavnik Bele hiše. Datum pogovorov so danes potrdili tudi v Kremlju.