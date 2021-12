Bohinjska proga prihodnje leto v Gorico

Tolmin, 27. decembra - Konzorcij za Bohinjsko progo, katerega namen je spodbujati razvoj Bohinjske proge kot medregijske in čezmejne hrbtenice trajnostne mobilnosti med Julijskimi Alpami in Jadranom, je pred kratkim obeležil prvo leto delovanja. Prihodnje leto med drugim načrtujejo vzpostavitev čezmejne povezave med Novo Gorico in Gorico.