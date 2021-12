Turistične nastanitve ob smučiščih zelo dobro zasedene

Krvavec/Bohinj/Kranjska Gora, 19. decembra - Ob obilici snega v višje ležečih območjih in ob obratovanju žičniških naprav so turistične nastanitve v bližini smučišč te dni dobro zasedene. Zelo dobro kaže tudi za božično-novoletne praznike, saj so nastanitve ob večjih smučiščih že skoraj polno rezervirane. Hotelirji in drugi ponudniki pričakujejo predvsem domače goste, prihajajo pa tudi tujci.