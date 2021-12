Industrija sejmov in srečanj s predlogi za sanacijo in zagon panoge

Ljubljana, 24. decembra - Zbornica industrije sejmov in srečanj pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je znova opozorila na težak položaj, v katerem je njihova panoga. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, panoga stoji že 15 mesecev, da lahko ostalo gospodarstvo nemoteno dela. Za preživetje dejavnosti zato predlagajo pet nujnih ukrepov za sanacijo in zagon.