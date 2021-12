Industrija sejmov in srečanj poziva k nujni pomoči za preživetje

Ljubljana, 1. decembra - Zbornica industrije sejmov in srečanj pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) bije plat zvona. Pomoč države je nujna za preživetje okoli polovice podjetij v panogi, ki je izrednega pomena za družbo, gospodarstvo in tudi promocijo države, so opozorili na novinarski konferenci. Ukrepe želijo že v novem protikoronskem paketu.