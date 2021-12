Fides januarja na izredni konferenci o pritiskih za izločitev zdravnikov iz enotnega plačnega sistema

Ljubljana, 21. decembra - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides vztrajajo pri svojih zahtevah o izstopu iz enotnega plačnega sistema. Na današnji seji glavnega odbora so sklicali izredno letno konferenco, na kateri bodo 11. januarja odločali o obliki in časovnici sindikalnega pritiska za izločitev zdravnikov iz enotnega sistema plač v javnem sektorju.