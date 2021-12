Del opozicije obstruira obravnavo protikoronskega zakona na odboru za finance

Ljubljana, 23. decembra - Poslanci iz koalicije KUL so pred vsebinsko obravnavo predloga desetega protikoronskega zakona zapustili sejo odbora za finance. Za to so se odločili, ker predsednik odbora Robert Polnar ni izločil predlaganih dopolnil, ki po oceni zakonodajno-pravne službe DZ niso skladni s poslovnikom DZ. Pri tem je bilo izrečenih kar nekaj ostrih besed.