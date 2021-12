DZ na izredni seji o desetem protikoronskem zakonu

Ljubljana, 21. decembra - DZ bo na izredni seji v ponedeljek obravnaval predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, je na današnji seji sklenil kolegij predsednika DZ. Poslanci in poslanke pa bodo odločali tudi o imenovanju članov programskega in nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija.