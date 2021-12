Velenjski policisti zasegli več kot 1000 petard

Celje/Velenje, 23. decembra - Velenjski policisti so v sredo mladoletniku zasegli 1045 petard različnih velikosti in kategorij. Mladoletnik je pirotehniko naročil preko spleta iz tujine in jo po pošti prejel na domač naslov. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.