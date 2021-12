V Lokvah pri Črnomlju zasegli večjo količino prepovedanih petard

Črnomelj, 15. decembra - Črnomaljski policisti so med torkovo hišno preiskavo pri 19-letniku iz Lokev pri Črnomlju odkrili 626 petard. Ker sta njihova posest in uporaba prepovedani, so mu jih zasegli in zoper njega uvedli prekrškovni postopek, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.