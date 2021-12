TVS in ZPMS v tednu predpraznične dobrodelnosti zbrala skoraj 91.000 evrov

Ljubljana, 21. decembra - Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in Televizija Slovenija (TVS) sta pretekli teden organizirali Dobrodelni teden, v katerem so do danes zbrali 90.922 evrov, so sporočili z RTVS. Letošnjo kampanjo so na ZPMS poimenovali Eno srce, v njej pa so združili humanitarne programe Sapramiškin sklad, Adin štipendijski sklad in Pomoč družinam.