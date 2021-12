TV Slovenija in ZPMS začenjata teden predpraznične dobrodelnosti

Ljubljana, 12. decembra - Na Televiziji Slovenija v ponedeljek skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) začenjajo teden predpraznične dobrodelnosti. V sklopu kampanje Eno srce bodo zbirali sredstva in z njimi otrokom in družinam v stiski polepšali praznike. V projektu združujejo programe Sapramiškin sklad, Adin štipendijski sklad in Pomoč družinam.