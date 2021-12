DZ o članih programskega in nadzornega sveta RTVS na izredni seji

Ljubljana, 17. decembra - DZ bo o imenovanju članov programskega in nadzornega sveta RTVS odločal na eni od izrednih sej. Koalicijske SDS, NSi in SMC so se o tem dogovorile s predsednikom DZ Igorjem Zorčičem, ki v četrtek sklepov o imenovanju kandidatov, ki jih predlagajo politične stranke, zaradi njihove neskladnosti z zakonom o RTVS ni dal na glasovanje.